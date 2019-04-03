Опозиція “поховала” Путіна: Ображає президента Росії інсталяція з’явилася у Ісаакіївського собору

Поблизу від Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі з’явилося “надгробок” з портретом президента Росії Володимира Путіна і датами 1952-2019. Підпис на інсталяції говорить: “Зрадив народ Росії”.

Внизу зазначено адресу telegram-каналу “Агіт Росія”, адміністратори якого заявили, що “надгробок” встановили активісти руху. Автори пояснили, що таким чином вони висловили думку про те, що Володимир Путін нібито “помер для громадян Росії” після прийнятих ним “антинародних законів, постійної брехні і огидного правління”.

Раніше в березні аналогічне “надгробок” було встановлено в Набережних Челнах. У зв’язку з цим два міських активіста були затримані, один із них заарештовано 28 діб, інший на шість.