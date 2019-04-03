Жителя Львівської області затримали за шахрайство з оформленням «евроблях»

Правоохоронці затримали у Львівській області підозрюваного у шахрайстві з митним оформленням автомобілів на європейських номерах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції регіону.

В правоохоронні органи надійшло 120 заяв від мешканців 4 областей західної України про шахрайських діях чоловіка, представлявшегося митним брокером – він обіцяв провести митне оформлення автомобілів на європейських номерах, брав у потерпілих від 2 до 4 тис. доларів і не виконував свої обіцянки.

Поліція встановила, що до злочину причетний 38-річний житель Яворівського району Львівської області. Загальна сума збитків потерпілим перевищила 8,5 млн гривень. Чоловік ховався від слідства і був оголошений в розшук. Поліцейські затримали і повідомили йому про підозру.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 35 діб і визначили суму застави у розмірі 3,8 млн гривень