США готують новий пакет санкцій антиросійських

Пакет торкнеться банки, оборону та енергетику.



Сенатори республіканської і демократичної партій США підготували новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на те, щоб убезпечити країну від втручання росії у вибори.

За інформацією ЗМІ, документ планують внести на розгляд 3 квітня. Новий законопроект передбачає санкції для банківської, оборонної та енергетичної галузей, а також щодо держборгу.

Відповідно до законопроекту, директор національної розвідки США протягом 30 днів після проведення в країні виборів повинен встановити, втручалася Росія або будь-яка інша країна в процес голосування. Якщо це буде доведено, то проти російських компаній можуть бути введені санкції.

Під санкції можуть потрапити Сбербакн, ВТБ, Газпромбанк, ВЕБ і Россельхозбанк. Назва енергетичних компаній, які загрожують обмеження, агентство не наводить. Документ спрямований проти Росії, але, як зазначає Reuters, у ньому згадуються Іран, Китай і Північна Корея, які здатні провести кібератаки.