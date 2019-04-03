Американські сенатори підготували новий пакет санкцій відносно Росії

Законопроект про введення нових санкцій щодо Росії за втручання в президентські вибори 2016 року підготували сенатор Марко Рубіо і Кріс Ван Холлен, повідомляє «Медуза» з посиланням на Reuters.

Сенатори запропонували ввести санкції відносно найбільших російських банків, таких як «Ощадбанк» і “ВТБ”, а також ввести заборону на операції з російським зовнішнім боргом.

Крім того, санкції пропонується поширити на енергетичний і оборонний сектори російської економіки.

«У проекті документа, з якими ознайомилося Reuters, йдеться, що директор національної розвідки США протягом 30 днів після будь-яких виборів федерального масштабу повинен буде відзвітувати, втручалася в них Росія або інше іноземне держава. У разі такого втручання санкції пропонується вводити протягом 10 днів», — пише видання.

Перші обмежувальні заходи відносно Росії були введені після приєднання Криму. Санкції торкнулися низки російських чиновників і компаній: під обмеження потрапили Валентина Матвієнко і Дмитро Рогозін, Владислав Сурков і Сергій Меняйло, «Газпромбанк», ВЕБ, «Лукойл», «Роснефть» НОВАТЕК — їм заборонялося робити позики в США більш ніж на 90 днів. Також у списку опинилися концерни «Алмаз-Антей», «Калашников», Уралвагонзавод» та інші оборонні підприємства, активи яких в банках США були заморожені. Була заборонена постачання в Росію обладнання для глибинної видобутку нафти і газу, розробки арктичного шельфу та видобутку сланцевих запасів нафти і газу.

Рік тому санкції торкнулися найбільших російських бізнесменів (Олексія Міллера, Олега Дерипаски, Сулеймана Керімова, Віктора Вексельберга, а також Кирила Шамалова, якого ЗМІ називали зятем російського президента) і чиновників (міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, голови Росгвардии Віктора Золотова, керівника Роскомнадзора Олександра Жарова і губернатора Тульської області Олексія Дюміна), а також 14 компаній, які, на думку уряду США, брали участь у втручанні у вибори американського президента в 2016 році.