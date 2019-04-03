Де найбрудніше місце в аеропорту?

Фахівці страхового агентства Insurance Quotes провели дослідження і з’ясували, яке місце в аеропорту можна вважати найбільш забрудненим.

Виявилося, що найбільше бактерій накопичується на стійках самостійної реєстрації, оскільки люди постійно чіпають їх екрани брудними руками. На кожній стійці в середньому міститься 253 857 бактерій і грибкових клітин на квадратний дюйм.

На друге місце фахівці поставили лавки і крісла, на яких сидять пасажири в очікуванні рейсу біля виходу на посадку. Тут в середньому збирається 21 тисяча бактерій на квадратний дюйм.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

На третьому місці опинилися кнопки на питних фонтанах, де на кожному квадратному дюймі в середньому може бути 19 тисяч бактерій.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», визначено найбільш корисні для здоров’я аеропорти.

За матеріалами Delfi.ee

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