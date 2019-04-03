Суд продовжив на 2 місяці арешт підозрюваного у держзраді полковнику Безъязыкову

Суд продовжив попередній запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці підозрюваного в шпигунстві екс-полковнику Збройних сил Івану Безъязыкову.

Про це повідомив кореспондент телеканалу «112 Україна».

Суд почав слухати свідків сторони захисту, суд прийшов один з бійців батальйону «Донбас», який в 2014 році, так само, як і підозрюваний, перебував у полоні «ДНР».

Наступне засідання відбудеться 21 травня.

Нагадаємо, Іван Безъязыков – кадровий офіцер Збройних сил України, керівник розвідки колишнього 8-го армійського корпусу ЗСУ, розформованого у березні 2015 року. 16 серпня 2014 року його взяли в полон терористи так званої «ДНР». Через два роки під час спецоперації СБУ його звільнила.

Проте в грудні 2016 року Безъязыкова затримали правоохоронці за підозрою у співпраці зі спецслужбами Росії. За версією СБУ, він був завербований, перебуваючи в полоні у бойовиків, і збирав інформацію про силах АТО, маючи при собі зброю, зарплату і авто з шофером, надані військовими структурами РФ. СБУ повідомила Безъязыкову про підозру у держзраді. З 14 грудня він перебуває під арештом. З того часу йому кілька разів продовжували запобіжний захід. Сам військовий співпраця з бойовиками і російськими спецслужбами заперечує.