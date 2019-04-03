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У Києві чоловік вкрав на ринку упаковку пакетів і нацькував собаку на поліцейських, тварину застрелили

03.04.2019

Поліцейські відразу кинулися на місце події, де виявили двох чоловіків зі слідами від укусів. Вони почали переслідувати грабіжника, проте він при спробі втечі пса нацькував і на правоохоронців.

Дільничний офіцер поліції застосував табельну вогнепальну зброю: постріл виявився смертельним для тварини.

Укуси собаки отримали двоє цивільних осіб і один поліцейський. Їм надають медичну допомогу лікарі «швидкої», яких викликали свідки.

Правоохоронці затримали власника тварини в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує покарання за грабіж (ст. 186 КК) і погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 ККУ).

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