Суд скасував ліквідацію банку «Хрещатик», виплати вкладникам припинені

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду Києва від 27 грудня 2018 року про скасування ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик».

Враховуючи це, виконавчою дирекцією Фонду з метою збереження активів банку і запобігання втрати їх вартості, а також для захисту прав вкладників і кредиторів банку було прийнято рішення про продовження повноважень уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» Марині Анатоліївні Славкіної.

Повноваження ліквідатора банку продовжено до прийняття Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду остаточного рішення по справі, або погодження Національним банком нових керівників та видачі ліцензії на здійснення банківської діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик».

«Враховуючи ситуацію, що склалася, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняла рішення призупинити виплати вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик» гарантованої суми відшкодування», – повідомив ФГВФО.