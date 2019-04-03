У Броварах старшокласник вирішив здивувати однолітків і влаштував у школі «газову атаку»

Учень старших класів невідомий розпилив газ в їдальні однієї з шкіл в місті Бровари Київської області.

Про це у вівторок, 3 квітня, повідомила прес-служба обласного управління поліції.

Причиною НП стало бажання молодої людини таким нестандартним чином похвалитися перед компанією однолітків.

Як наголошується, щоб уникнути масового отруєння та для забезпечення своєчасного провітрювання приміщення школи, уроки були скасовані раніше часу, а всіх учнів відпустили додому. В результаті «газової атаки» постраждалих серед дітей немає.

«Встановлено, що 16-річний хлопець придбав аерозольний балончик з невідомим наповнювачем напередодні в одному з магазинів», — заявили в поліції.

Відомо, що на місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції Броварського відділу поліції.

Також, правоохоронці уточнили, що з юним правопорушником провели роз’яснювальну бесіду і завели на нього адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства. Адмінматеріали направлять в суд для прийняття законного рішення.