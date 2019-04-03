У Білорусі вилучили з продажу тираж газети з текстами про поїздку Лукашенко на ферму

З кіосків «Белсоюзпечати» вилучили номер «Белгазеты» з підзаголовком «Обіср…а корова як символ часу». Міністерство інформації Білорусі вбачає в цьому «вульгарність і хамство».

Кілька текстів у виданні присвячені поїздці Олександра Лукашенка в Шкловський район 26 березня, в ході якої він відвідав одну з молочно-товарних ферм і влаштував рознос чиновників – аж до відставок. Сюжет про це показали всі білоруські телеканали. Всі цитати в тижневику, які, судячи з усього, і стали приводом для претензій, – ретрансляція прямої мови глави держави.

Відсутність газети в кіосках «Белсоюзпечати» на сайті Мининформа пояснив сам міністр – Олександр Карлюкевич. Це було рекомендацією його відомства. «Неприпустимо, коли окремі ЗМІ або інтернет-ресурси, навмисно гіперболізуючи критичні посили, скочуються у відверту вульгарність і хамство», – заявив Карлюкевич.

«Белгазету» вилучають з продажу не вперше. Це вже відбувалося в 2017 році. Тоді Міністерству інформації не сподобалося, що на першій смузі розташований знімок бика в процесі запліднення корови. Номер навіть віддали на експертизу до комісії із запобігання пропаганди порнографії, насильства та жорстокості, але експерти не вбачають у ньому нічого забороненого.