КСУ оприлюднив рішення про перейменування Дніпропетровської області

Конституційний суд України дозволив перейменувати Дніпропетровську область у Сичеславскую. КСУ прийняв відповідний висновок у ході закритого засідання у вівторок, 2 квітня.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Так, суд визначив, що відповідний проект закону відповідає головному закону — Конституції України. Висновок КСУ є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

«2 квітня Конституційний суд України надав висновок № 2 в / 2019 у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Цим висновком Конституційний суд України визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України», — йдеться у висновку КСУ.