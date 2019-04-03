У Києві введуть пеню за борги по «комуналці»

Заступник керівника КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що з 1 травня заборгованість по оплаті комунальних послуг мешканцям Києва будуть нараховувати пеню.

За його словами, розмір цієї пені є незначним і більше символічним. Але сам факт її нарахування — це принципова позиція по відношенню до неплатників.

Петро Пантелєєв повідомив, що влада столиці налаштовані на конструктивний діалог. До людей, які потрапили у скрутну фінансову ситуацію, в Центрі комунального сервісу буде застосований індивідуальний підхід.

«Якщо людина не платить навмисно, то його потрібно змусити платити», — заявив заступник голови КМДА.

Слід нагадати, що в лютому 2019 року в Києві субсидії на оплату послуг ЖКГ отримували 159,9 тис. домогосподарств, або 14,5% від загальної кількості домогосподарств.