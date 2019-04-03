Як бізнес гуру перетворилися в «інфо-циган»

На початку 2000-х на різних консультантів по бізнесу в Росії був великий попит, дивилися на них з пієтетом. До 2010 році таке ставлення залишилося вже тільки обраним. Потім з’явилися БМ. А сьогодні «бізнес-тренер» впевнено рухається до того, щоб стати лайливим словом.

Час змінює багато речей. Ще частіше змінюється ставлення до чогось. Коли в Москві відкрили перший Макдоналдс, він був місцем, куди хотіли потрапити всі самі модні люди того часу. Сьогодні це вже не екзотика, а навпаки — забігайлівка, в якій багато людей нічого крім кави брати не стануть.

20 років тому, коли в новій і активно рухається по шляху дикого капіталізму Росії вибухнула перша серйозна криза, бізнесмени зрозуміли, що треба чогось вчитися і стали ходити на тренінги. Причому тоді віддавали перевагу закордонним консультантів, адже на заході бізнес існував давно і «там-то люди досвідчені і знаючі»! Насправді, якщо відкинути відвертих шахраїв і дилетантів, дане твердження було досить справедливо. Тому як в Росії вести бізнес тоді практично ніхто не вмів.

Але до 2008 року наші бізнесмени почали розуміти, «не всяк гуру, хто говорить англійською». Більш того, стали звертати уваги на російських спікерів. Особливо цікавили люди з реальними компаніями в Росії, хто знав вже не просто якісь основні принципи ведення бізнесу, і міг розповісти про значення мудрованих слів «маржа», «прибуток», «валовий дохід». З’явилася потреба в конкретних кейсах російських бізнесменів і досвід подолання наших місцевих проблем і труднощів.

Під час кризи 2008 року я працював у великій консалтинговій компанії, продаючи семінари та тренінги від $1000 до $7000. Не скажу, що стояла черга з бажаючих нести гроші, і залишалося тільки записувати їх на послуги. Але ринок був, і серйозні бізнесмени були готові віддавати досить серйозні на ті часи гроші за консалтинг. І я кажу не про поради типу «Вам потрібно краще продавати і більше спілкуватися з клієнтами! А ще купити мою книгу по мотивації», а справжній і серйозний консалтинг, який допомагав комусь впоратися з певними труднощами, а комусь навіть збільшити прибуток у кілька разів протягом року.

Так от, хоча попит на консалтинг був, вже тоді з’являлися неприємні дзвіночки для реальних гравців ринку. Основним була часта фраза від клієнтів, яких запрошували на семінари компанії приблизно наступного змісту: «Я на різні семінари вже купу грошей витратив, а толку немає». В окремих випадках винен сам опитуваний, який йшов на семінар довжиною в три години не за новими знаннями, а за чарівною паличкою, яка вмить вирішить всі його проблеми, включаючи лінь і небажання розібратися у фінансах (а може бути і перетворення дружини в топ-модель, хто знає…). Але в цілому проблема була, звичайно, в іншому.

Наслухавшись, що семінари не дають результату, ми вирішили подивитися, хто їх проводить.

Те, що я напишу далі, не має ніякого відношення до конкуренції або бажанням виправдати себе. Своїх конкурентів ми знали, і стан ринку було таким, що можна було запустити ще в п’ять разів більше конкурентів, і ніхто б не помер з голоду. І до того ж я вже 10 років не працюю в тій компанії. Виправдовуватися ж просто не було за що — у кризовий 2008 рік, коли люди не могли нормально проводити платежі і сиділи в боргах, ми робили оборот по $300 000 — $400 000 в місяць, командою з чотирьох продавців, трьох керівників і чотирьох, що надають консалтинг співробітників. Тобто не бідували і почували себе цілком упевнено.

Так от, подивившись на те, хто проводить семінари в полі, ми прийшли в жах. Як я вже сказав, конкурентів — тобто людей, які мали знання і навички консалтингу, і чиї послуги давали такий же, як у нас результат (або навіть краще), ми всіх знали. Але тут вирішили подивитися уважніше на інших гравців ринку. І нешкідливим з них були курси MBA. Ні, не той MBA, для отримання ступеня в якому вам вже потрібно мати вищу освіту і де ви будете серйозно і тривало вивчати пристрій бізнесу, історію, різні економічні моделі і так далі. А просто курси, які мають стільки ж відносин до вивісці, як театральні курси при Гітісі до диплома цього Вузу. Тобто — жодного.

А от далі починалися абсолютні морок і біль. І, на мій погляд, саме ті три категорії, які я опишу нижче, привели до всіх подальших репутаційних проблем професії бізнес-тренера і бізнес-консультанта.

1. Відверті шахраї

Взагалі жодного дня не працювали, але створюють собі крутий сайт, де вони чи не головні у всесвіті гуру бізнесу, збирають гроші за семінари, і розповідають там відверту нісенітницю з розумним виглядом. Потім йдуть зі сцени і поспішають до наступного міста. Користі від них немає ніякої, тому що вони відверто нічого не знають, і поради навіть не вичитані в книгах, а, найчастіше, були побачені ними у фільмах.

2. Психологи

Ні, якщо людина з психологічною освітою працював, і, незважаючи на весь бред, що міститься у сучасній психології, зміг добитися якихось результатів в конкретному бізнесі. Якщо він був, приміром, начальником кадрової служби, і вивів результативність середнього співробітника на більш високий рівень, (а вимірюється просто — дохід організації, поділений на кількість працівників), то нехай ділиться досвідом.

Але немає. Це просто «дипломовані фахівці», які, не мають ніякого позитивного досвіду в управлінні бізнесом, попрацювавши, в кращому випадку, в тому самому відділі кадрів. Вони не зможуть чітко і виразно відповісти на два простих питання: «Яким був ваш продукт в компанії?», «Які проблеми компанії ви змогли вирішити самостійно?». Зате вони розповідають, як управляти персоналом, на основі вивчених ними праць різних психологів, які часто мають прямо протилежні точки зору на одні й ті ж питання.

Ще раз, якщо людина отримала диплом психолога, потім пішов і отримав реальний досвід, цей досвід є успішним, він може це підтвердити, то немає жодних проблем! Нехай ділиться своїм досвідом з іншими. Тут же він переказує те, що (як показує практика) погано зрозумів в працях людей, які самі толком нічого не зрозуміли, але зате записали понад 3000 різних проявів емоцій в «психічні відхилення» і «психологічні комплекси». Як це повинно допомогти управляти конкретним бізнесом?! Правильно, ніяк.

3. «Мотиватори»

Ці «бізнес-тренери» нічого не знають про бізнес, і про нього нічого не розкажуть. Але зате витратять ваші гроші і час на розповідь про те, що «Ви повинні вірити в себе», «Ви повинні візуалізувати свої цілі» і «У вас все вийде!» Насправді це найбільш небезпечні з точки зору конкуренції люди. Не тому що у них є результат, а тому що вони продають «чарівну таблетку», а до таким завжди буде чергу. Адже набагато привабливіше сходити за $500 до того, хто зробить тебе мільйонером, ніж віддати $5000 за те, щоб тебе спочатку ткнули носом у твої помилки, потім змусили їх виправляти, а потім ще й вчили, як їх уникати.

Насправді у цих хлопців немає нічого поганого. Взагалі ця категорія не несе реальної шкоди бізнесменам, з яких вони беруть гроші. Вони дають поштовх до руху, мотивують людини розвиватися і прагнути до більшого. Погано це? Немає. Більше того — на частини людей це спрацює, і вони зможуть просто за рахунок емоційного підйому зробити ривок, який змінить їх життя або просто виведе бізнес на новий рівень.

І тут, на жаль, «Бізнес молодість», дійсно зіграла злий жарт з ринком. До їх появи такі ось «мотиватори» працювали або за невеликі гроші, які крутилися навколо мережевих компаній, які є для них найбільш благодатною і вдячної грунтом. Прийде така людина, прочитає продавцям з чиєюсь гілки семінар «треба вірити в себе», і якщо з п’ятдесяти присутніх на семінарі хоча б п’ять почнуть активніше працювати, то вся група піде вгору по продажах. Лідер задоволений, п’ять активних теж задоволені (у них же в цьому місяці не 30 000 рублів дохід, а всі 50 000!). І спікер, виходить, теж молодець.

Але тут з’явилася «Бізнес Молодість», і вивела історію з мотивацією на інший рівень. На той, де вона вже не грає вирішальної ролі. Тому що коли ви говорите людині з діючим бізнесом (а не зі стартапом) «давай замість 100 000 прибутку вийдемо на 1 млн», одного «Ех, ухнем!» тут не достатньо. Тут треба знати закони бізнесу, правила управління персоналом і бути в змозі справлятися з конкретними кризами в конкретному бізнесі.

Інакше ви не зможете збудувати працюючу рекламу, налагодити роботу постачальників і підрядників, впоратися з невдоволенням співробітників і з атакою конкурентів. А коли дійде справа до податків, і зовсім віддасте перевагу закрити бізнес. Тому що, на відміну від консультанта, далеко не кожен бізнес може працювати за спрощеною системою, а коли ви займаєтеся, приміром, рітейлом, у вас ще є витрати на закупівлю, сортування, зберігання і таке інше.

Не подумайте, що я намагаюся зараз таврувати ганьбою БМ. По-перше: там різні люди, включаючи тих, хто має реальний досвід в реальному бізнесі і цілком може ним поділитися. По-друге: насправді, БМ, це просто майданчик, де активні та енергійні люди обмінюються своїми якимись ідеями, думками і досвідом, який їм допоміг. Якщо ви підходьте туди просто з точки зору «Це думки цієї людини. Ок, послухаємо», то все супер! До речі, в чому хлопці дійсно фахівці, і чому у них варто вчитися, так це в рекламі і маркетингу.

Але це не консалтинг з управління бізнесом. І в цьому вся різниця. Саме неправильне позиціонування БМ змішало їх з консультантами з управління бізнесом, де їх, звичайно ж, підняли на сміх. Правда, не довго сміялися, тому що це позиціонування підірвало довіру до бізнес-консультантів в принципі.

Проблема в тому, що БМ показали: на семінарах можна заробляти хороші гроші. І натовпи людей з першої категорії (шахраї) кинулися туди, називаючи себе модним словом «інфо-бізнес». Створили масу прецедентів, коли їх заслужено затаврували ганьбою, потім клеймо перенесли на всю область в цілому.

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Криза довіри до бізнес-тренерам можна поспостерігати на прикладі істерики, що сталася навколо Дмитра Портнягина і масою його викриттів. Подивившись на канали хлопців, які викривали його можна знайти багато матеріалу і «викриттів» самих різних бізнес-тренерів. І якщо часом це дійсно відверті шахраї, то досить часто все викриття будується на тому, що «він вчить людей, дивіться, це його основне джерело доходу!», «він не став би кидати нормальний бізнес, заради читання семінарів!».

І тут хочеться запитати — а що з цим не так? Ні, серйозно. Якщо б ті, хто так активно кричать про це, мали власний успішний досвід у бізнесі, вони знали б, що найкращим бізнес-тренерам в якийсь момент просто ставало нудно і тісно у своєму бізнесі. У них були гроші, вони налагоджували виробництво, і ставало нудно. А ділитися своїм успішним досвідом з іншими і бачити, як люди завдяки тобі справляються зі своїми, завжди унікальними проблемами — це завжди цікаво.

І досить нерозумно говорити, що доходи від класичного бізнесу вище, ніж доходи за консалтинг та семінари. Якщо ви не СЕО або один з вищих керівників однієї з 200 найбільших корпорацій планети, то ви не отримуєте якихось шалених грошей. Навіть якщо ви акціонер або власник (до речі, у корпорацій практично не буває одного власника) великого бізнесу, ви теж навряд чи отримуєте якісь нереальні мільярди. При цьому завжди є ризик зміни ринку, конкуренція та інші речі.

Я знаю серйозних бізнесменів, які просто від нудьги продали бізнес, вклалися в комерційну нерухомість і пішли займатися мережевим маркетингом. Просто тому, що там веселіше. І я кажу про великих бізнесменів, які змогли скупити десь половину комерційної нерухомості у своєму місті, щоб вона приносила той самий «пасивний дохід» і пішли гратися в мережевий бізнес. До речі, там вони теж заробляють непогані гроші. Не тому що «чудовий маркетинг-план», а тому що вони вміють працювати і заробляти.

Так от, з тією ж мотивацією люди деколи йдуть навчати бізнесу. Це весело. Це цікаво. І так, це прибутково. Це приносить гроші, приносить їх у хорошому обсязі і досить стабільно, якщо вам є що сказати.

І не так важливо, діліться своїм особистим досвідом в бізнесі, або ви стали дійсно експертом, отримавши ступінь MBA або розібравшись в адміністративній технології Л. Рона Хаббарда, і можете вивести з кризи майже будь-яку організацію. Якщо вам є що сказати людям це допоможе — здорово. Причому, в першу чергу здорово буде саме вам. В тому числі і матеріально. Тому що, якщо ви вмієте організовувати бізнес, ви організуєте і консалтингову компанію, яка буде продавати вас.

Так що давайте не будемо вести полювання на відьом, а просто будемо дивитися на наявність або відсутність результату у бізнес-консультантів і засновувати свою думку виходячи з побаченого. Адже це важлива професія, яка, по суті, є розвитком професії вчителя.