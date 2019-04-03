«Порошенко повинен піти на смітник історії» – Шевченко

Чинний президент України Петро Порошенко за п’ять років президентства втратив більш ніж втричі довіру українців.

«Порошенко повинен піти на смітник історії. Я хочу сказати, що Порошенко — це вже минуле», — написав він.

Також чиновник зазначив, що глава держави за п’ять років президентства, яке починалося колосальною підтримкою, втратив більш ніж втричі довіру українців.

Крім того він підкреслив, що оточення Петра Порошенка почала масово сипатися.

«Зате Зеленський об’єднав Україну, він відноситься до пострадянського покоління. Заробив свій статок талантом і креативом, це людина вільного світу і який вміє працювати в команді», — зазначив Олександр Шевченко.

Він пояснив, що «Порошенко навпаки — людина імперського типу», який має мислення, що він головний, а інші — раби.