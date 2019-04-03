Жила в жахливих умовах: на Луганщині врятували півторарічну дитину

У Луганській області працівники з поліцією забрали з сім’ї 1,5-однорічну дівчинку. Дитина блукав напівроздягнений в неопалюваному будинку, заваленого сміттям.

Як розповіла прес-секретар ГУНП Луганщини Тетяна Погукай, випадок стався в с. Пшеничне Станично-Луганського району.

За її словами, про ситуацію з дитиною держслужби сповістили місцеві жителі. Коли працівники ювенальної превенції і служби у справах дітей зайшли всередину, то жахнулися від побаченого: малятко в одній шкарпетці з переляканими очима бродила неотапливаемому будинку, в якому ще й двері були відчинені навстіж.

«У цей час в одній із кімнат чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від нього насилу вдалося дізнатися, що він є братом матері дитини. Самої матері в хаті не було, вона пішла на заробітки, то видобувати для сім’ї їжу», – розповіла Погукай.

Дівчинка була доставлена в дитяче відділення Станично-Луганській лікарні.

За даними лікарів, стан малятка на сьогоднішній день задовільний. Поліцейські тим часом встановлюють місцезнаходження матері дитини.

За жінкою будуть спостерігати соцслужби і поліція. Якщо мама і далі не буде виконувати батьківські обов’язки, її можуть позбавити батьківських прав.