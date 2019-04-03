Я не ви в 14-му році: Зеленський викликав Порошенко на дебати і дав 24 години

Шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський оголосив, що йде на дебати з чинним президентом Петром Порошенком і назвав свої умови.

«Ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втікаю, «отморожусь», сховаюся. Ні, я це не Ви в 14-му році. Я приймаю виклик, ось мої умови: чекаю Вас тут, на НСК “Олімпійський“. Дебати пройдуть перед народом України, всі канали мають право транслювати дебати у прямому ефірі, всі журналісти мають право бути присутніми кандидати повинні обов’язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів…», – заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Також, як заявив шоумен, Порошенко повинен публічно сказати, що «дебати пройдуть не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малороссом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

«Даю вам 24 години – думай…», – додав він.

Раніше чинний президент Петро Порошенко викликав на дебати лідера «95 Кварталу» Володимира Зеленського. Зеленський погодився.

Нагадаємо, що в 2014 році Порошенко відмовився від дебатів з Юлією Тимошенко, аргументувавши це тим, що «собачі бої» недоречні під час війни.