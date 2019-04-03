Названо найбільш комфортні для життя країни

Найдоброзичливіші держави.

Португалія підтвердила своє звання найдоброзичливішою країни ЄС.

Як і в 2017 році, вона зайняла перше місце в рейтингу найбільш дружніх країн за версією опитування Expat Insider Survey, в якому іноземців просять оцінити, наскільки комфортно жити в різних країнах і наскільки легко завести там дружні зв’язки. У світі Португалія зайняла 6-е місце, а очолив список Бахрейн.

У першу десятку з європейських країн увійшли ще дві – Іспанія (на 8-му місці) і Чехія (10-а). З європейських країн найскладніше іноземцям звикнути до життя у великій Британії (59), Греції (60) та Італії (61). З неєвропейських – в Індії (66) та Кувейті (68). Зате Люксембург (15 місце) обійшов Таїланд і Канаду з Мальтою і Болгарією (місця з 18-го по 21-е). Фінляндії відвели 23-е місце, Естонії 27-е місце, Угорщини – 45-е, Росія на 54-й сходинці, а Китай – 55-й.

Треба відзначити, що в рейтингу враховували не лише доброзичливість місцевого населення, але і зручності життя в країні у різних сферах.

Учасники опитування оцінювали дружелюбність приймаючої країни за такими критеріями, як відкритість місцевих жителів до приїжджих, мовний бар’єр, а також простота звикання до місцевої культури.

Опитування проводиться за замовленням міжнародного співтовариства InterNations. В останньому опитуванні брали участь більше 18 тисяч осіб з 178 країн, які проживають в 187 країнах світу.