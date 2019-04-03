Саакашвілі проговорився, що говорять про Зеленском у Порошенка

Екс-президент Грузії уважно спостерігає за виборчим процесом в Україні. Під час інтерв’ю він позитивно оцінив результати голосування, згідно з яким лідирує Володимир Зеленський.

Лідер «Кварталу 95» отримав більше 30% голосів українських громадян. Він проходить у другий тур голосування разом з Петром Порошенком. Останнім Міхеїл Саакашвілі пророкує поразку від Володимира Зеленського: «в пух і прах він розіб’є Порошенко у другому турі».

На думку політика, до другого туру чинний президент буде лякати співвітчизників «тінню олігархів». Міхеїл Саакашвілі зазначив, що і сам Порошенко є олігархом в самому широкому сенсі цього слова: «Він більше не шоколадний король, він вліз в усі бізнеси, у нього найближчий партнер ― Рінат Ахметов, набагато більші, ніж Коломойський. У нього у всіх містах є місцеві царьки, наприклад, в Одесі.

Міхеїл Саакашвілі розкрив, що прихильники Порошенко говорять про самому головному конкуренті. На його думку, навіть після програних виборів вони планують незабаром перехопити владу в Україні, розраховуючи на політичні невдачі шоумена.

«Я знаю, що оточення Порошенко вже каже: «Так, може, ми програємо вибори, але Зеленський ― це простак, простачок, взагалі він відразу все продує, і через рік він повернеться». Швидше гетьман Мазепа повернеться, встане з могили управляти Україною чи Ілля Муромець спешится, ніж Порошенко повернеться управляти Україною», — заявив Саакашвілі.