Порошенко vs Зеленський: букмекери оголосили ставки

Поки соціологи і політологи ламають списи про другий тур виборів, букмекери роблять ставки і «косять бабло». Отже, на кого ж ставлять найбільше?

А переможцем і тут виявився Зеленський. Переглянувши котирування сайтів bwin, Favorit Sport і PariMatch можна побачити, що на коміка ставлять набагато частіше, ніж на Порошенка.

Перемогу Зеленського букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,2 – 1,5 (для довідки, 1 – це стовідсоткова перемога), Порошенко — 2,4 – 4,0 (тобто, середні шанси).

Однак реальних тенденцій ставки все ж не відображають. Для прикладу, під час першого туру Порошенко лідирував за ставками (2,0.), у той час як Зеленський займав більш низькі позиції ( 2,7-3,0).