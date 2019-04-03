Відомий астролог назвав ім’я нового президента України

Астролог Влад Росс зізнався, що така кількість молоді, яке голосувало в першому турі виборів Президента України, для нього стало приємною несподіванкою.

При тому, він офіційно заявив, що кандидат, який посів друге місце, досяг цього виключно шляхом фальсифікацій.

Якщо вірити гороскопам і розташуванням планет в долі обох фіналістів перегонів за головне крісло країни, то Петра Порошенко чекає поразка і розгром. Навіть якщо його прихильники вдався до наймасовіших фальсифікацій в історії виборів.

Астролог сказав, що якби він був на місці Порошенко, знявся б з виборів, щоб не ганьбитися зайвий раз. Бо Росс передрікає цьому кандидатові, в кращому випадку, 40% голосів виборців.

Фахівець упевнений в кандидатури майбутнього президента країни Володимира Зеленського.

«В його гороскопі на цей період все вказує на зоряний час в його долі.»

Астролог ще влітку 2018 року передрікав Зеленському перемогу у виборах, і по сей день не відмовляється від своїх слів. Адже він передбачає, що зірки сприяють найсприятливішим сценаріями для Зеленського, і ніякі фальсифікатори не зможуть наздогнати його успіхом.