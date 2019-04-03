В Амстердамі відкрили кінотеатр для дорослих

Фільми показують з 5D-ефектом.



У нідерландському місті Амстердам відкрили кінотеатр 5D-ефектом для перегляду порнофільмів.

Зазначено, що кінозал розмістили на вулиці червоних ліхтарів. Він розрахований на 18 відвідувачів. Кожного входу видають окуляри.

Як зазначається, на відміну від звичайного кінотеатру, де можна тільки дивитися фільм, тут глядачі можуть відчути під час певних епізодів стрічки вібрацію, подув вітер і бризки води.

Відомо, що кінотеатр розрахований на туристів, але в нього ходять і місцеві жителі.

“Приходьте з другою половинкою, посмійтеся і спробуйте щось нове”, – заманюють власники залу.