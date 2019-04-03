Нардеп БПП: Порошенко не піде на дебати з Зеленським на стадіон

Народний депутат від партії «Блок Петра Порошенко» Марія Іонова заявила, що президент Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні в Києві.

«Тому ми говоримо про цих дебатах … Президент Порошенко — європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатися, він буде зустрічатися в телестудії, де повинні нормально, професійно відбутися дебати… а на стадіон до нього (Зеленському, — ред.) може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, — ред.) і зіграти в футбол», — сказала Іонова.

Народний депутат від БПП Володимир Ар’єв заявив, що закон чітко визначає, хто повинен організовувати дебати.