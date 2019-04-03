Команда Порошенка, на яку можна покластися — Богуцька

Вони були державниками. Правда, невідомо, якої держави…

Ми не знаємо поки команди Зе.

Але давно знаємо команду:

Луценко

Грицак

Муженко

Полторак

Клімкін

Гонтарєва

Турчинов

Семочко

…

На цих, звичайно, можна покластися. Вони були державниками. Правда, невідомо, якої держави.

***

Ліза забула включити в команду Порошенко ще таких «достойних» людей:

Кононенко,

Герасимов,

Луценка Ірина,

Грановський

і ще майже вся ганебна фракція БПП в Раді.

А також:

Труханів,

Кернес

і багато інших керівників у регіонах.

Також членами команди Порошенка є Стець, Ложкін, Діма Вовк і таки Гройсман теж…

Не можна, звичайно, забути і про Медведчука, а також кумі останнього.

Крім того, в команді Петра Олексійовича перебуває його найдорожча дружина і син-парламентарій…