Команда Порошенка, на яку можна покластися — Богуцька

Вони були державниками. Правда, невідомо, якої держави…
Ми не знаємо поки команди Зе.
Але давно знаємо команду:
Луценко
Грицак
Муженко
Полторак
Клімкін
Гонтарєва
Турчинов
Семочко
…
На цих, звичайно, можна покластися. Вони були державниками. Правда, невідомо, якої держави.
***
Ліза забула включити в команду Порошенко ще таких «достойних» людей:
Кононенко,
Герасимов,
Луценка Ірина,
Грановський
і ще майже вся ганебна фракція БПП в Раді.
А також:
Труханів,
Кернес
і багато інших керівників у регіонах.
Також членами команди Порошенка є Стець, Ложкін, Діма Вовк і таки Гройсман теж…
Не можна, звичайно, забути і про Медведчука, а також кумі останнього.
Крім того, в команді Петра Олексійовича перебуває його найдорожча дружина і син-парламентарій…