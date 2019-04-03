ЗМІ розповіли, чому Зеленський запропонував пройти медогляд Порошенко

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського очевидно знають про чутки про погіршення стану здоров’я президента Петра Порошенка, тому Зеленський і запропонував пройти медичну експертизу.

«Друга умова молодого кандидата ще веселіше. У день першого туру ми отримали інформацію про те, що «мінусовий» штаб Порошенка, в якому працюють ізраїльтяни, має намір знову кинути на Зеленського компромат з наркотою (цей меседж був частково використаний під час кампанії до першого туру). Очевидно, знають про це і у штабі Зеленського. Так само, як і про чутки про погіршення стану здоров’я Порошенко. Оскільки на відео він пропонує себе і конкурента публічно пройти медичний огляд», – пише THE NEWSROOM.