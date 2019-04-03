Порошенко з юності мріяв піти татового шляху — розкрадання соціалістичної власності, — Речинський

Досвід Петра Олексійовича в політиці — це досвід інтриг і зради, згадайте, з-за кого перша розвалилася помаранчева коаліція.

Коли в Україні з’явилися перші супермаркети, в них діяв негласний заборону на прийняття на роботу осіб, що мали відношення до системи «радянської торгівлі». Тому що «радянська торгівля» — це невиліковно. Тому що це хамство і злодійство. Злодійство і хамство.

Це я до питання того, що не всякий досвід корисний. Зовсім не всякий.

Петро Олексійович — людина цілісний. І з юності мав намір піти з татового шляху.

Тобто, шляхом розкрадання соціалістичної власності.

Для того, власне, і вступив на блатний факультет Київського університету, де вивчав «міжнародні економічні відносини».

Досвід Петра Олексійовича в політиці — це досвід інтриг і зради, згадайте, з-за кого перша розвалилася помаранчева коаліція.

Досвід у державному будівництві видно в особистому стані і в кількості магазинів «Рошен» в Україні і по всьому світу.

Його досвід — це досвід Свинарчуков у справі будівництва армії.

Його досвід — це досвід у сфері енергетики. І він називається «Роттердам+».

Чи нам потрібен такий досвід?

Не бійтеся нового і невідомого. Невже вам просто страшно відірватися від образу «радянського керівника», щоб був важливий, щоб морда велика і говорити ні про що міг годинами? Ну і красти, природно.

Ну їх, колишніх комуністів і комсомольських ватажків. Вони не змінюються.

Це невиліковно. Як і «радянська торгівля»…