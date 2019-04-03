Зеленський «підірвав» соцмережі викликом Порошенко на дебати: «Де купити квитки?»

Громадяни української держави, користувачі соціальної мережі почали надзвичайно активно обговорювати відео з закликом кандидата в президенти Володимира Зеленського провести дебати чинним президентом України Петром Порошенком на НСК «Олімпійський» у столиці України.

Зеленський оприлюднив у Facebook відео, в якому звернувся до президента Петру Порошенку і дав йому двадцять чотири години на те, щоб відповісти. Лідер «ЗЕ!Команди» закликав провести дебати на головній спортивній арені Києва, дати туди всім бажаючим журналістам доступ, транслювати дебати наживо на всіх каналах, а також пройти медичну експертизу обом кандидатам.

Користувачі соцмережі розділилися в думках від побаченого відео. Так, одні написали про те, що це креативний хід і таких дебатів ще не бачили в світі, а інші – що це тільки шоу, і не більше того. А найпопулярнішим зустрічним запитанням до відео був такий: «Де можна придбати квиток на таке политзрелище?».