Названо країни з найбруднішим повітрям

Де забруднення вище всього.



У звіті «State of Global Air», авторами якої стали фахівці Інституту показників і оцінки здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation), а також організації Health Effects Institute, названо 10 країн з найбруднішим повітрям.

Топ-10 країн з найвищим рівнем забруднення повітря:

Китай, Індія – померли за 1,2 млн осіб.

Пакистан: 128 тисяч померлих.

Індонезія: 124 тисячі.

Бангладеш:123 тисяч.

Нігерія: 114 тисяч.

США: 108 тисяч.

Росія: 99 тисяч.

Бразилія: 66 тисяч.

Філіппіни: 64 тисяч.

Варто відзначити, що брудне повітря займає лише п’яте місце в списку факторів, що негативно впливають на якість і тривалість людського життя. Перед ним ще варто погане харчування, високий кров’яний тиск, куріння і високий рівень цукру в крові.