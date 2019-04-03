Названо країни з найбруднішим повітрям

Де забруднення вище всього.
У звіті «State of Global Air», авторами якої стали фахівці Інституту показників і оцінки здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation), а також організації Health Effects Institute, названо 10 країн з найбруднішим повітрям.
Топ-10 країн з найвищим рівнем забруднення повітря:
Китай, Індія – померли за 1,2 млн осіб.
Пакистан: 128 тисяч померлих.
Індонезія: 124 тисячі.
Бангладеш:123 тисяч.
Нігерія: 114 тисяч.
США: 108 тисяч.
Росія: 99 тисяч.
Бразилія: 66 тисяч.
Філіппіни: 64 тисяч.
Варто відзначити, що брудне повітря займає лише п’яте місце в списку факторів, що негативно впливають на якість і тривалість людського життя. Перед ним ще варто погане харчування, високий кров’яний тиск, куріння і високий рівень цукру в крові.