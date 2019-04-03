Варфоломія попросили відкликати Томос для України: синод РПЦ зробив скандальну заяву

Синод РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) закликав Вселенського патріарха Варфоломія «визнати помилкою» видачу Томосу Православної церкви України і відкликати його.

У РПЦ стверджують, що дії Константинопольського патріархату «завдали великої шкоди українському православ’ю і стали загрозою для всеправославної єдності».

«Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій має визнати свою помилку і працювати над її виправленням. Способом виправлення цієї помилки міг би бути відгук Томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу і скликання всеправославного зборів для соборного вирішення українського церковного питання», – йдеться в повідомленні.

«Жодна з помісних православних церков не визнала цього незаконного діяння Константинопольського патріархату, а значна частина помісних церков, зокрема Антіохійська, Російська, Кіпрська, Сербська, Польська, Албанська і Православна Церква в Чеських землях і Словаччині в різних формах вже висловили свою незгоду», – вважають в РПЦ.

Синод також заявив, що помісні церкви не визнають ПЦУ, з-за чого «забороняють своєму духовенству мати будь-молитовне спілкування і літургійне співслужіння з її представниками».