Витівка в стилі «заб’ю тебе стрілку» показують, що у Зеленського не розуміють і не поважають демократію, — Ар’єв

Народний депутат України Володимир Ар’єв з фракції «Блоку Порошенко» відповів на пропозицію Ст. Зеленського провести дебати на НСК «Олімпійський».

Ар’єв зазначив: «Дебати між кандидатами повинна організовувати нейтральна сторона, а не один зі штабів. Тому, витівки в стилі «заб’ю тебе стрілку» — це приклад того, що демократію, рівність можливостей і закон в Зе-команді просто не розуміють і не поважають. Тому що закон про вибори Президента, ст. 62 чітко визначає час і порядок проведення дебатів. І займається цим Громадський мовник, а не чийсь штаб».