Алкоголь уповільнює зростання мозку у підлітків

Дослідники з Національного дослідницького центру приматів штату Орегон (США) виміряли зростання мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії у 71 макаки-резусу (Macaca mulatta), які в ході експерименту використовували етанол або алкогольні напої. Щоб виключити інші можливі фактори, дослідники стежили за точним споживанням алкоголю, раціоном харчування тварин, їх розпорядком дня і загальним станом здоров’я.

Згідно з отриманими даними, інтенсивне вживання алкоголю сповільнювало ріст мозку приблизно на 0,25 міліметра в рік на кожен грам алкоголю, спожитого на кілограм ваги. Нормальний ріст мозку у макак-резусів підліткового віку становить один міліметр за 1,87 року. Мозок підлітка більш чутливий до алкоголю, ніж мозок дорослого, тому що зв’язки між клітинами мозку ще не настільки міцні і їх легше порушити. Одна з частин мозку, на яку впливає алкоголь, це гіпокамп — область, яка відповідає за навчання і пам’ять. Відомо, що алкоголь пошкоджує або навіть руйнує клітини головного мозку в цій області, що не дивно, знаючи, що багато людей переживають нечіткі спогади або навіть їх повна відсутність після вживання алкоголю.

Дослідження людського мозку показали, що обсяг білої речовини, який важливий для шляхів, які з’єднують нейрони, розташовані на великій відстані один від одного, збільшується в підлітковому віці, мабуть, відображаючи поліпшену зв’язок між областями мозку. Тим не менше, дослідники пишуть, що у макак, які вживали алкоголь, спостерігається уповільнений ріст білої речовини головного мозку.

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Мозок — досить пластична структура, що в контексті цього дослідження означає, що він повинен відновитися хоча б частково після того, як людина перестане вживати алкоголь. Однак не ясно, чи буде це актуально в довгостроковій перспективі для когнітивних здібностей і розумових функцій, коли мозок підлітка завершить цю фазу зростання. У майбутньому дослідники планують вивчити це питання.

«Це віковий діапазон, коли мозок налаштовується так, щоб відповідати дорослим завдань і обов’язків. Питання, на яке ми маємо намір відповісти в подальших експериментах, в тому, чи впливає алкоголь в цьому віковому діапазоні на здатність людини до навчання протягом усього життя», — говорить провідний автор дослідження Тетяна Шнитко.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», розумні підлітки небайдужі до травичці.

За матеріалами Naked-science

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