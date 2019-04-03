Порошенко підписав указ про відзначення Дня Перемоги

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення в 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України».

Кабмін повинен розробити, затвердити та забезпечити виконання планів заходів з підготовки та відзначення в 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.

Згідно з указом, 8, 9 травня та 28 жовтня в Україні повинні відбутися меморіальні, урочисті, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, військово-патріотичні заходи за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, акредитованого в Україні дипломатичного корпусу, духовенства та організацій громадянського суспільства.