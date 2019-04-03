На Філіппінах вибухнув ресторан: десятки поранених

Серед постраждалих-шестеро дітей і вагітна жінка.



Щонайменше 18 людей отримали поранення в результаті вибуху, що стався в ресторані в місті Исулан філіппінської провінції Султан-Кударат.

Згідно з інформацією видання, серед постраждалих-шестеро дітей і вагітна жінка, всі були доставлені в лікарні. Інформації про стан їх здоров’я поки не надходило.

Поліція почала розслідування причин події. За попередніми даними, в дію було приведено саморобний вибуховий пристрій.

За інформацією місцевих правоохоронців, вибух у ресторані став третім за минулі вісім місяців у штаті Султан-Кударат. Попередні два вибухи, що відбулися в серпні та вересні 2018 року, що забрали життя п’яти людей, 48 постраждали.