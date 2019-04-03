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Кораблі ВМС НАТО на постійній основі будуть заходити в порти України, — Полторак

03.04.2019

З керівництвом НАТО досягнута домовленість, що кораблі ВМС країн Альянсу на постійній основі будуть заходити в порти України.

«Під час минулої зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, у форматі «Україна і міністри оборони країн НАТО» була досягнута домовленість, що ВМС наших партнерів з країн Альянсу на постійній основі будуть заходити в порти України. І ці заходи будуть сигналом підтримки України, так і з метою проведення спільних навчань, спільної підготовки і досягнення спільних показників у ході проведення навчань, — сказав Полторак під час брифінгу в Одесі.

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