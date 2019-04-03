Чисельність населення Землі до 2050 року: прогноз ООН

Чисельність населення Землі досягне близько 9,7 мільярда чоловік у 2050 році.

«Чисельність світового населення, що в 2019 році оцінюється в 7,7 мільярда людей, продовжує рости, нехай і падінням темпами. Згідно з прогнозами, в 2050 році вона досягне близько 9,7 мільярда (чоловік), а до кінця століття — приблизно 11 мільярдів», — йдеться в доповіді.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», за рік населення Землі збільшилося на 83 млн осіб.

За матеріалами Tjournal

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

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