Юрій Бутусов: Дебати на стадіоні — плюси і мінуси

Давайте мислити логічно. Я не можу зрозуміти, мабуть, на багатьох людей впливають емоції, але насправді, дебати на стадіоні вигідні Порошенко не менше, ніж Зеленському.

1. Порошенко до таких дебатів повністю готовий, думаю, що він кращий політичний оратор в країні. З цілої низки питань він буде виглядати переконливіше, змістовнішим, і дуже багато людей це, безсумнівно, оцінять. Він буде вільно себе почувати в дискусії, зможе диктувати ініціативу. А Зеленський буде скутий рамками тим, до яких він не встигне підготуватися..

2. Так, дебати — ініціатива Зеленського, він хоче, щоб у такому форматі Порошенко відмовився. Але ж йому і так належить ініціатива, це нормально, зараз йде боротьба за не визначилися прихильників інших кандидатів, вони будуть дивитися. Думаю, для них зміст найважливіше, вони не вибрали Зеленського в першому турі, і їм важливо отримати аргументацію, за кого зробити вибір.

3. Прихильники президента побоюються криків і ворожого скандування. Це теж не проблема. Стадіон можна розділити на дві частини — для прихильників двох кандидатів, і кожен зможе запустити однакове число людей. Так що акустичні ефекти будуть однакові. Кандидати можуть звернутися до прихильників не шуміти. Я впевнений, що глядачі в такому випадку будуть вести себе гідно.

4. Зеленський не передбачив час дебатів. В цьому є хороший шанс для Порошенка. Йому вигідно висунути свою умову. За законом дебати йдуть до трьох годин. Якщо Порошенко вимагає тригодинних дебатів, він отримує серйозну перевагу — йому є що розповісти, а Зеленському підготуватися до трехчасовому марафону буде складніше. Це не срежиссируешь.

5. Перед виборами такий формат дебатів подивиться вся країна, це реально вплине на результати голосування. Демократія в дії. Так чого боятися — це шанс, битва, яка дозволить Порошенко залучити максимальну кількість мислячих людей. Так, у формі виграє Зеленський, але у змісті Порошенко візьме своє. Це буде сильний хід, втрачати вже нічого.

Якщо подивитися закон про вибори, то ніяких перешкод немає:

1. Закон не передбачає місця проведення дебатів. Теоретично може бути і стадіон.

2. Стадіон державний, підпорядковується Мінкульту, так що ціни там регулюються, думаю, в такому випадку це будуть доступні ціни.

3. Охорону всіх масових заходів за участю президента забезпечують відповідні державні органи. Це теж безкоштовно. Охороняти стадіон набагато легше, ніж будь-який публічний мітинг, він закритий, доступ обмежений. Захистити себе від терактів можна без проблем. Питання в кількості співробітників сил безпеки — але достатнє число військових і поліцейських у нас є.

Так що рекомендую подивитися на ситуацію без емоцій.