Зеленський може ініціювати законопроект про проходження кандидатами поліграфа – журналіст

У відповідь на ініціативу Петро Порошенко зробити обов’язковими дебати Зеленський може ініціювати законопроект про обов’язкове проходження кандидатами поліграфа.

Головний редактор інтернет-видання «ГОРДОН» Олеся Бацман вважає, що кандидат у президенти Володимир Зеленський міг би ініціювати законопроект про обов’язкове проходження детектора брехні для кандидатів у другому турі президентських виборів.

Про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів, коментуючи заяву президента про те, що керівництво держконцерну «Укроборонпром» має пройти перевірку на поліграфі.

«Я б, звичайно, із задоволенням організувала перевірку в прямому ефірі не тільки членів «Укроборонпрому», але і обов’язково Петра Олексійовича Порошенка, всього Кабміну за списком та керівників силових структур. До речі, нехай і кандидати в президенти України у другому турі його пройдуть, і Володимир Зеленський теж», – зазначила Бацман.

За її словами, у відповідь на ініціативу чинного президента Петро Порошенко зробити обов’язковими дебати через Верховну Раду Зеленський може ініціювати через своїх друзів в парламенті закон про те, що кандидати в президенти в обов’язковому порядку у другому турі повинні проходити перевірку на поліграфі.

«Можна прямо питання прописати. І нехай Зеленський з Порошенком сідають до дебатів чи після, але перед голосуванням і проходять поліграф у прямому ефірі», – резюмувала головний редактор «ГОРДОН».