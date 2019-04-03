Представляв Україну порноактрисою: Інтелігенція закликала не голосувати за Зеленського

Представники української інтелігенції виступили з закликом до своїх співгромадян не віддавати свої голоси за кандидата Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів. Їх відкритий лист поширюється в соцмережах.

Підписано звернення зазначають, що їх турбує той факт, що в суспільстві «як епідемія» набирає популярності «сумнівний претендент на посаду Верховного головнокомандувача ЗСУ».

Відзначається, що більшість людей бачать в Зеленском його персонажа з серіалу «Слуга народу» Голобородько і називають це помилкою. Насправді, на думку інтелігентів, перед людьми проект олігарха Ігоря Коломойського, «який розікрав мільярди доларів «Приватбанку», і, рятуючись від українських правоохоронних органів, втік за кордон».

Вони відзначають той факт, що контрольований бізнесменом телеканал «1 + 1», «порушуючи журналістські стандарти, перетворився в агентство з піару Зеленського». Втім, вважають, підписанти, Зеленський залежить від Коломойського не тільки інформаційно.

Даний претендент на найвищу посаду в державі, вважають вони, це зовсім не смішно, оскільки не може бути смішним те, що несе трагічні наслідки для України.

Вони нагадали, як шоумен насміхався над Україною, зображаючи її в образі порноактриси, а українців «дурними гуцулами» і «хохлами-салоїдами».

«Заявляв зі сцени, що гасло «Слава Україні»- це для галицьких туалетів. І Зеленському ні разу не прийшло в голову вибачитися за це перед українським народом. Замість цього він принижувався перед путінським палачем Рамзаном Кадировим. І вважає, що слід домагатися світу, ставши на коліна перед Путіним і задовольнивши його вимоги і потреби», — сказано у зверненні.

Навіть під час Революції гідності Зеленський насміхався над страждаючими: «Якщо «Беркуту» видати ебонітові палички, а мітингувальників одягнути в шерстяний одяг — так ми зможемо добувати електроенергію!».

Представники інтелігенції вважають, що обрати такого голову держави означало б перетворити свою країну на посміховисько для всього світу.

Не голосуйте «по приколу», — закликали вони.

Звернення підписали: В’ячеслав Брюховецький, Юрій Буряк, Юрій Винничук, Петро Вольвач, Любов Голота, Богдан Горинь, Микола Жулинський, Олександр Ірванець, Тарас Компаніченко, Дмитро Ломачук, Надія Лук’яненко, Павло Мовчан, Раїса Недашківська, Микола Нестерчук, Володимир Панченко Олександр Пономарьов, Михайло Ратушний, Ірен Роздобудько, Вадим Скуратівський, Кирило Стеценко, Микола Тимошик, Леонід Фінберг, Олена Фінберг, Микола Цимбалюк, Юрій Щербак та Володимир Яворівський.

З особливою думкою виступив Іван Дзюба.

«Я не захоплююся гумором 95-го кварталу та не знаю, чи настільки Зеленський талановитий, як про нього говорять його шанувальники. Може. Вірю. Вірю навіть Л. Кравчуку, який захоплено сказав, що у нього «талант скрит». Дай Бог, нехай іскрить, на сцені. Але якщо буде іскрити на чолі держави, то може і себе спалити, і держава», — зазначив він.

Раніше результати екзит-полу телеканалів «112 Україна» і «NewsOne» показали, що у другому турі президентських виборів перемагає шоумен Володимир Зеленський. Він набирає 49,4% голосів, а нинішній глава держави Петро Порошенко – 19,8%.