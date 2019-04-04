Виклик на дебати: В Росії запереживали за Порошенка і назвали це хамством

Кандидат в президенти Володимир Зеленський почав кампанію другого туру президентських перегонів відвертим хамством проти чинного президента Петра Порошенка.

«Він (Зеленський — ред.) не тільки поставив ультиматум Порошенку за дебатів, запропонувавши шоу на стадіоні. Він зажадав перед дебатами медичного обстеження себе і Порошенко на алкоголізм, натякаючи що Порошенко алкоголік. І хамськи додав в кінці, «даю на роздуми 24 години. Думай…..ті.» обстебав ще і передвиборне гасло Порошенко. Таке хамство — цілком вигідно в країні з моральним суперкризисом. Для мільйонів, які 5 років бачать розгул насильства в країні, хамство стосовно минає під улюлюкання ненависного колишнього президента, виглядає круто», — заявив російський політолог.

Користувачі емоційно відреагували на цей пост.

«Хамити почав Порошенко, коли заявив про те, що переговори з Росією не повинен вести клоун», «А це просто відповідь прилетіла. справді?! у чому хамство? це вибори», «Стадіон — це крутіше ніж у нас бійки на дебатах і виступи уявних, незаконно виселених з квартири, довірених осіб одним з кандидатів», — пишуть в інтернеті.