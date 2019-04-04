Результати виборів президента закордоном поставили під сумнів

У “Штабі з протидії фальсифікаціям на виборах за кордоном” збираються оскаржити результати голосувань на виборах президента на дільницях за кордоном.

“Наші журналісти на місцях дуже серйозно підійшли до роботи і своїми діями багато в чому упередили фальсифікації…Кількість фальсифікацій, які ми зафіксували, що ми задокументували відповідним чином відповідно до закону України, достатню для того, щоб оскаржити результати голосування на закордонних дільницях. І ми докладемо всі зусилля в рамках закону для того, щоб цієї мети досягти”, – заявив Василець.

Щоб подати позов з повним пакетом документів, працівники штабу очікують протоколи голосувань на закордонних виборчих дільницях з мокрою печаткою, які, як зазначив засновник проекту, їм повинні видати в ЦВК 5-6 квітня.

Протокол ЦВК про встановлення результатів виборів Президента на закордонному виборчому окрузі буде оскаржено в судовому порядку в Київському апеляційному адміністративному суді.

Як повідомили учасники проекту, під час виборів вони виявили близько 60 дрібних порушень, які вдалося вирішити за допомогою переговорів і зауважень членів дільничних комісій.

По чотирьох порушень, зафіксованих штабом, були подані скарги до ЦВК, а також заяву про перешкоджання журналістській діяльності в центральний апарат Національної поліції.

“Тільки такий шлях: побудувати суспільство громадян, журналістів, таким чином, щоб вони чітко розуміли, що прийти на виборчу дільницю в будь-який момент можна, це нормально. Запитати у голови комісії на виборчій дільниці, навіть не будучи журналістом… це нормально. Це демократичний шлях”, – пояснив заступник голови політичної партії “Розумна сила” Олександр Савченко.

Підсумки роботи штабу під час прес-конференції також підвели адвокат Андрій Гожий та директор інформаційного агентства “Медіапотік” Дмитро Тодоров.

Всього за дотриманням прозорості голосування під час першого туру президентських виборів спостерігали близько 70 волонтерів штабу на 70% виборчих дільниць за кордоном.

За словами організаторів, контроль за виборчим процесом буде здійснюватися не тільки на президентський виборах, але і на парламентських.