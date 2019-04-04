Дмитро Орєшкін: Кремль буде щасливий, але не довго

Ніякої тактики і стратегії у Путіна щодо майбутнього президента як Порошено, так і Зеленського, немає, крім спроб скрізь, де можна перешкодити.

Порядок денний суто негативна. Адже найстрашніше, що може статися в Україні, в очах кремлівського керівництва, це якщо там що-небудь вийде. Ось зростає економіка на 3,5% – це дуже сумно для Кремля тому що російська економіка зростає повільніше. Пройшли чесні і конкурентні вибори – це дуже сумно, тому що в Росії таких виборів не буває.

Якщо Порошенко програє, це створить відчуття особистої незадоволеності, адже він вже дуже набрид Кремлю. Порошенко досить ефективно проводить державну політику в Україні, у всякому разі, не дозволив розширитися зоні військового конфлікту, домігся томосу, безвиза і схоже, проводить досить притомні реформи. Так що якщо він програє, це звичайно, буде приємно з точки зору емоційного задоволення для Путіна. Але це знову ж таки це буде ознакою того, що в Україні проходять конкурентні вибори. У нас же Путін програти не може.

Як не повернеться ситуація – все одно це буде не добре для російських стратегів і буде дискредитована в пропагандистському просторі. Це вже і зараз намагаються робити, мовляв, виборів в Україні не було, адже українцям довелося вибирати з 50-ти відтінків сірого. Якась маячня, в загальному. Пусте струс повітря.

Звичайно, для Кремля приємніше було б, якби програв Порошенко. По-перше, з особистих міркувань, а по-друге, є робоча гіпотеза, що Зеленський молодий і недосвідчений і не те, що його можна було б перетягнути на свою сторону, на це вони не сподіваються. А можна створити відчуття хаосу, а може, навіть не відчуття, а реальний хаос в Україні, використовуючи досить впливових людей на сході країни. Вирвати ситуацію з-під контролю. Зеленський їм зручний, адже тоді в український акваріум можна запустити когось, хто влаштує бучу. А нічого, крім бучі, в мріях російського керівництва в Україні, і не повинно бути. Тому її щосили стимулюють, підтримуючи крайніх лівих, правих – будь-яких людей, які можуть розхитати ситуацію.

У Порошенка у цьому сенсі є досвід, поганий чи хороший – це неважливо. А у Зеленського такого досвіду немає і в Кремлі думають, що зручніше буде напхати туди якісь дестабілізуючі фактори і таким чином, зіпсувати Україні життя. Далі цієї мрії кремлівські стратеги не йдуть. Приблизно теж саме, що вони робили в США через втручання у вибори. Кого-то на кого-то нацькувати, когось дискредитувати, на когось компромат якийсь вкинути. Лише б там не заспокоїлося, і лише б там не почалася нормальна європейська життя, якої у Кремлі дуже бояться.

Дмитро Орєшкін