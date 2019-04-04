Махінації Кононенка. На Київщині викрили схему фальсифікації виборів

Схема фальсифікацій дуже проста. За кілька днів до президентських виборів жителі округу масово звернулися до ДВК із заявами з проханням забезпечити їм голосування вдома у зв’язку з тимчасовою нездатністю самостійно пересуватися за станом здоров’я. До заяви вони додали медичні довідки, видані Васильківською районною лікарнею.

Заяви та довідки написані «під копірку». Абсолютно ідентичні документи написані від імені та на ім’я десятків людей. Про це свідчить вскрита в Обухові документація про голосування на дому на дільниці в селі Рославичі Васильківського району, яка опинилася у розпорядженні ІНФОРМАТОРа.

Цікаво, що заяви з проханням дозволити проголосувати не на виборчій дільниці виборці, а вдома написані майже одночасно – в останній тиждень перед виборами.









На медичних довідках, які засвідчують, що особа за станом здоров’я не здатна відвідати дільницю, взагалі не вказана дата видачі.







Відповідні махінації з місцем голосування здійснювалися з метою фальсифікацій, а можливість голосувати на дому надавалася людям абсолютно безпідставно. Аналогічні махінації з місцем голосування здійснювалися не лише на дільниці в Рославичах, а й в усьому Обухівському окрузі.

До підкупу виборців і фальсифікацій документів може бути причетний давній бізнес-партнер і друг Петра Порошенка Ігор Кононенко, який вже тривалий час «опрацьовує» 94-й округ. Нардеп планує по цьому округу балотуватися до ВРУ на чергових парламентських виборах. Про це раніше детально писав ІНФОРМАТОР.

Як відомо, сьогодні в ЦВК повідомили, що не можуть оголосити остаточні результати виборів президента, оскільки дані з однієї дільниці, яка знаходиться в Обухові на Київщині.

На дільниці №94, за даними ЦВК, комісія не змогла зібратися і належний чином оформити протокол.

У зв’язку з цим Центрвиборчком планує оголосити остаточні результати 4-6 квітня.