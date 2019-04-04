Політолог розповів, прийме Порошенко виклик Зеленського

На дебати, запропоновані кандидатом у президенти Володимиром Зеленським президент Петро Порошенко дасть згоду. Однак, швидше за все, вони не відбудуться.

Про це в коментарі InfoResist повідомив політолог Володимир Фесенко.

При цьому він вважає, що своєрідні дебати вже почалися. І ініціатива на даний момент на стороні Зеленського.

«Здавалося б, першими на дебати команда Порошенка запросила, кинула виклик Зеленському. Але потім ініціатива перейшла до Зеленському, до його команді. І вони, то умови висувають, то тепер пропонують якийсь новий формат дебатів. Тому команда Порошенка точно відповість, можливо, зі своїми корективами. Тобто, ми зараз побачимо початок процесу узгодження дебатів. Кожна сторона виставить свої умови, свої пропозиції, але в підсумку боюся, що дебати не відбудуться. Просто тому, що команди не знайдуть спільної мови і загальної формули, загальних правил проведення дебатів», — сказав він.

Однак, на думку експерта, ця «дискусія» істотного впливу на результати другого туру мати не буде.

«Для абсолютної більшості прихильників Зеленського і для більшої частини тих людей, які проголосували у першому турі і, напевно, основна маса цих людей в другому турі проголосує проти Порошенка, їм також дебати малоцікаві. Для них голосування — це спосіб висловити свою недовіру, свій неприйняття по відношенню до нинішнього президента. У них протестна мотивація. Їх не цікавлять програми, не цікавлять дебати, змагання в риториці. Їх цікавить одне — нинішній президент повинен піти. Ну а ті, кому подобається Зеленський, вони і так йому вірять, вони його підтримують і швидше за все без всяких дебатів проголосують за нього 21 квітня», — додав він.

Тому дебати Фесенко називає інтересом рафінованої, інтелектуальної публіки, відповідальних громадян.

«Плюс — це інтерес команди Порошенка. Матиме вплив лише на відносно невеликий сегмент виборців, які вагаються, не знають за кого голосувати. Ось цьому сегменті звичайно Порошенко може отримати якусь частку нових прихильників, але якщо серед цих людей вже дуже сильні будуть негативні емоції по відношенню до Порошенка, то тоді ось ці хиткі, швидше за все, просто не підуть на вибори. Тому, дискусія — це цікаво для засобів масової інформації, для соціальних мереж, для активних блогерів. Для широкої маси простих виборців це, скажімо так, тема побічна і на їх вибір вона не зробить істотного впливу», — резюмував політолог.