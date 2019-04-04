Як харчуватися правильно і недорого: Супрун дала майстер-клас

Існує міф, що правильно харчуватися — це обов’язково дуже дорого.

Звичайно, у величезному асортименті фруктів, овочів, риби або горіхів багато дійсно дорогих пропозицій. Але не настільки багато, щоб їсти батон, дешеву ковбасу, кетчуп і пити горілку, пише портал 24tv.ua.

Україна вирощує власні овочі і фрукти, які можна купити в кожному місті та містечку, розповіла виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Овочі

Морква: до 15 грн/кг, джерело каротиноїдів (про-вітаміну А, необхідного для зору, імунітету, краси шкіри і невпинної боротьби з вільними радикалами). Її можна їсти сиру, запікати, тушкувати, додавати до каш, супів, солодкої і несолодкої випічки.

Буряк: до 15 грн/кг, джерело бетаїну – з’єднання, необхідне для правильного обміну жирів. «Любить» горіхи, чорнослив і яблука, його можна випікати, готувати на пару і вичавити з нього сік.

Україна вирощує власні овочі і фрукти, які можна купити в кожному місті і містечку

Кольрабі: соковитий джерело клітковини і вітаміну С. Коштує до 30 грн/кг. Чудово поєднується з морквою, яблуками і сметаною.

Коренеплоди селеру і пастернак радують вмістом клітковини, інуліну, смаком і ціною (25 і 45 гр/кг відповідно у Києві в центрі міста). Улюблений проповідниками здорового способу життя батат (солодкий картопля) дорогий (від 100 грн/кг) не здоровіше запеченої з маслом моркви, картоплі, пастернаку і селери, тому не переживайте.

Цибуля, в тому числі порей і зелений (від 10 грн/кг відповідно). Це джерело олігосахаридів, за що дуже дякую кишкова мікрофлора. Печінка теж спасибі – адже у цибулі багато сірковмісних сполук, а сірка потрібна нам для синтезу глутатіону (борця з вільними радикалами і отрутами).

Гарбуз – цінний весь. При ціні 15-20 грн/кг ми отримуємо каротиноїди, насіння і соковиту середину, з якої можна робити супи, каші, млинці, запіканки і печиво.

Капуста – це скарб, як і інші її хрестоцвітих родичів, ціною в 10-20 грн/кг. Білокачанна капуста багата кальцієм, який добре засвоюється, а її сірковмісні сполуки сульфурафаны активують печінкову систему знешкодження. Квашена капуста містить ще й молочну кислоту (пребіотик) і молочнокислі бактерії (пробіотик), то є ще корисніше сиру.

М’ясо

Коли плануєте раціон – вибирайте продукти в їх первісному вигляді. Не перероблені, як ковбаса або сосиски. Це подвійний виграш – чим менше перероблений продукт, тим менше додана вартість (ви менше платите) і велика поживна цінність (ви менше вболіваєте).

Чим менше перероблений продукт, тим менше додана вартість і велика поживна цінність

100 грамів навіть відбірної яловичини, в якій багато заліза, цинку і незамінних амінокислот, карнітину і таурину, коштує менше 100 грамів неважливих сосисок.

Риба

Це головне джерело всіх омега-3 поліненасичених жирних кислот. Саме споживання риби, а не добавок, знижує ризик деменції, серцево-судинних хвороб і хронічного запалення.

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Суспільство

Досить їсти рибу два рази на тиждень. Одна велика порція риби обійдеться вам 30-50 гривень – це порівнянно з пачкою сигарет і кави, ось тільки сигарети здоров’я не додадуть.

Вибирайте скумбрію, хека і оселедця, а не лосося. Не бійтеся свинцю та миш’яку – в цих видах риби їх не так багато, як в лососі, тунці, рибі-меч. Білий рис представляє більшу загрозу – він накопичує неорганічний миш’як.

Раніше повідомлялося, що дієтолог розповіла, як контролювати апетит. Як тільки ви вирішили харчуватися правильно, корисно, вибравши гарну дієту, щоб прийти у форму, тут же загострює звірячий апетит.

Ніяк не виходить наїстися – знайома проблема. Постійне відчуття голоду переслідує багатьох, а особливо тих людей, які сідають на дієти. Експерти пропонують не обмежувати себе в їжі, а перепрограмувати свій мозок, а заодно і апетит на здорове харчування. Це допоможе не тільки схуднути, але й оздоровити організм.

Також з’явилася інформація про те, що вчені назвали шкідливі дієти. Так, за даними дослідження раціон в якому трохи цукру і інших вуглеводів може виявитися небезпечним для життя людини. Він сприяє розвитку серйозних проблеми з серцем, наприклад, миготливої аритмії, повідомляє портал newsyou.info.

Поки що немає точних доказів, що відмова від вуглеводів може нашкодити серцево-судинної системи вашого організму, але в той же час учені попереджають, що перехід на таку дієту потрібно проводити з обережністю, так як розвиток аритмії є вже незаперечним чинником.

Останнім часом багато вчених почали активно шукати причини аритмії. Так, пошуки групи вчених привели до досить несподіваного результату. Нещодавно був опублікований звіт, що кава всупереч всім міфам не сприяє збільшенню шансів отримати аритмію.

А тривале впливу холоду або сильні заморозки замість ефекту «збереження» людини будуть сприяти збільшенню схильності до інфаркту у її носіїв. Дане відкриття було абсолютно групою китайських вчених.

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