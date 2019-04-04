Росіяни «поховали» Путіна: «Зрадив народ»

Під фото Путіна на «надгробку» є «роки життя» — 1952-2019.

У Санкт-Петербурзі біля Ісаакіївського собору невідомі встановили «надгробок» президенту Росії Володимиру Путіну. Фото оприлюднив на своїй сторінці в Twitter фотограф Давид Френкель, пише УНІАН.

«Табличка з Путіним, фото якої видалили у ВК, з’явилася і в Петербурзі… Я поняття не маю, хто її встановив», — підписав він. Під фото Путіна на «надгробку» є «роки життя» — 1952-2019, а також напис «Зрадив народ Росії».

Під фото Путіна на «надгробку» є «роки життя» — 1952-2019

До цього в РФ урочисто відкрили пам’ятник «Служіння Вітчизні». Передбачалося, що в центрі монумента буде 3,5-метрова фігура президента Росії Володимира Путіна. Однак за кілька днів до відкриття монумента фігуру Путіна прибрали через скарги адміністрації президента РФ.

Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін став посміховиськом в мережі через захоплюючих подробиць його подорожей в Тайгу.

Про них повідомив пропагандист Дмитро Смирнов на своїй сторінці в соцмережі. «Глава Туви Кара-оол про поїздки з Путіним по тайзі: Він не паркетний чиновник, він дійсно дуже добре розуміє землю керівник. Він вміє і рибалити, і вогнище розвести, і кава зробити, і все інше. Він любить смажити шашлик із здобутого нами м’яса, сам маринує і смажить», — написав Смирнов.

Раніше Путін став посміховиськом в мережі через захоплюючих подробиць його подорожей в Тайгу

Варто зауважити, що користувачі мережі відразу ж написали їдкі коментарі, так як Володимир Путін «тільки це і вміє».

«Ось це досягнення», «Дідові все набридло», «Діда набридло президентство, буде вишивати хрестиком», «Дід старий, ложку сам тримати не може», «В селі таке будь-алкаш може. В іншому, як і Путін», «Краще б він керувати країною так умів», — прокоментували користувачі в мережі.

Також з’явилася інформація про те, що Володимир Путін виявився черговим приводом для насмішок в Мережі. Цього разу він насмішив своєю зовнішністю, яка шокувала всіх оточуючих. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав пропагандист Дмитро Смирнов.

«За видатні заслуги перед Вітчизною та багаторічну плідну державну діяльність»: Володимир Путін нагородив Валентину Матвієнко орденом Андрія Первозванного. Через тиждень спікера Совфеда виповниться 70 років», —підписав він фото.

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Користувачі з сарказмом відреагували на цей твіт, відзначаючи, що Володимир Путін і Валентина Матвієнко користуються послугами пластичного хірурга.

«70 років і все тримається за крісло всіма кінцівками», «Перерахуйте заслуги, хто знає», «Комедія нового режиму…», «Стьоб. За розграбування країни,вони один одному медальки роздають. А народ-терпіли все це гівно хаває», «Карлик з Валькой послугами пластичного хірурга користуються? Матвієнко жорстко роздуло, алергія на ботокс пішла?», «Пора на відпочинок, причому давно, або жінкам приклад, можна працювати і до 70, знову переглянуть відхід на пенсію!», «Обважування цяцьками до ювілею… знаєте чим відрізняється від пізньої брежнєвщини? Тоді ще не винайшли ботокс», — пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Путін підняв на сміх соцмережі «життям» у горах.

Раніше Hyser повідомляв, що Кремль зробив гучну заяву щодо виборів в Україні і відкрито назвав фаворита.

Також Hyser писав, що Путін перекинув сотні тисяч військових до українського кордону і готовий до вторгнення.