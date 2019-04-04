Новий iPhone сильно зміниться: стало відомо, коли вийде гаджет

Епітет «компактний» може знову повернутися в модельний ряд iPhone.

Про це пише DigiTimes. Як повідомили співрозмовники видання з ланцюга поставок компанії Apple в Купертіно має намір внести зміни в модельний ряд своїх смартфонів, які можуть знайти позитивний відгук у певної частини споживачів. Новий шаблон, застосування якого планується почати в 2020 році, передбачає зменшення компактних смартфонів Apple і збільшення великих, інформує portaltele.com.ua.

За даними джерел DigiTimes, через півтора роки Apple буде випускати триєдину лінійку флагманських смартфонів, які, тим не менш, будуть дещо відрізнятися від існуючих моделей. Зміна масогабаритних властивостей апаратів повинно залучити до iPhone ще більше уваги, надавши позитивний вплив на їхні продажі, які останнім часом залишають бажати кращого.

Новий шаблон передбачає зменшення компактних смартфонів Apple і збільшення великих

Якщо опублікована інформація вірна, молодший iPhone з флагманської лінійки отримає дисплей з діагоналлю 5,42 дюйма, середній – 6,06, а старший – 6,67. Не зовсім зрозуміло, чи збереже Apple колишні назви моделей та їх позиціонування, але, як би там не було, заплановані перетворення можуть зіграти компанії на руку з трьох причин.

По-перше, 5,4-дюймовий iPhone фактично стане продовженням iPhone SE, який був самим компактним смартфоном Apple. По-друге, — очевидно за рахунок зменшення рамок – в Купертіно збільшать дисплей середнього iPhone при збереженні колишніх габаритів. І, нарешті, по-третє, iPhone з припискою Max стане ще більшим, порадувавши тих, кому існуючих 6,5 дюймів було недостатньо для комфортної роботи.

iPhone з припискою Max стане ще більшим

Все б нічого, але не зовсім зрозуміло, як Apple буде пояснювати споживачам необхідність зменшення розмірів умовно компактної моделі. Не дуже віриться в те, що Філ Шиллер дозволить собі заявити зі сцени, що компанія помилялася, просуваючи рішення з екранами понад 5,5 дюймів. Тому, щоб уникнути неприємних виправдань, було б цілком логічно ввести в лінійку додаткову модель, існуючу як би поза традиційної лінійки, тим більше, що оскільки в Купертіно вже робили.

Раніше повідомлялося, що в мережу злили фото нового iPhone. Картинка нового iPhone, ймовірно, призначалася для постачальників або складального цеху, проте вона «витекла» в Мережу.

У Мережі з’явилося схемне зображення майбутнього покоління iPhone. Передбачається, що малюнок призначався для постачальників або складального цеху, проте з якоїсь причини він «втік» в інтернет.

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Технології

Зображення дозволяє розглянути, що гаджет оснащений потрійний камерою, де лінзи розташовані у формі трикутника. Відомо, що три камери дозволяють йому краще справлятися з фотографіями і доповненої реальністю.

При цьому третя камера являє собою інфрачервоний 3D-сенсор, який може визначати відстань до об’єкта і створювати об’ємну копію. Передбачається, що зображення демонструє головний флагман — наступник моделі iPhone XS.

Також з’явилася інформація про те, що фахівці показали в Мережі, як виглядав прототип логічної плати від оригінальної моделі iPhone. Саме на ній інженери Apple тестували роботу цього пристрою в 2006 і 2007 роках.

На малюнку можна побачити щось схоже на материнську плату комп’ютера зі спеціальним відсіком, в якому кріпиться екран. На основі цього прототипу згодом була створена плата, що уміщається в корпусі смартфона. В неї вмонтована камера для тестування можливостей фото – і відеозйомки і передбачено місце для розміщення акумулятора. Крім того, до неї можна було підключати провідний інтернет і різні периферійні пристрої.

Нагадаємо, що Apple потрапила у великий скандал з-за нового iPhone.

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