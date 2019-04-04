Вчені з’ясували, що ефективніше для схуднення: дієта або спорт

Вчені розповіли, що важливіше для схуднення: спортивні вправи або дієта.

Так, дослідники з Колорадського університету прийшли до цікавих висновків, передає Соцпортал. Команда проаналізувала досвід людей, які змогли скинути зайву вагу і підтримувати його на низькому рівні.

Цих людей порівняли з двома контрольними групами: людей з нормальним і людей з надмірною вагою

Далі вчені розрахували витрата енергії в організмі. Результати показали, що люди, які успішно знизили і підтримували свою вагу, покладалися не на дієту, а на вправи.

З’ясувалося, що випробуваним було спожито майже стільки ж калорій, скільки страждають від ожиріння, але спорт дозволяв їм економити.З цієї причини спорт виявився найголовнішою причиною скидання зайвої ваги.

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Дієтологи радять спробувати капустяну супову дієту, яка дозволить втратити до 10 кілограмів за один тиждень.

Капуста має в своєму складі велику кількість клітковини, яка дуже корисна для організму. Також цей тип живлення розрахований на 7 днів, і завдяки йому ви зможете скинути до 10 кілограмів.

Дотримуючись цієї дієти, потрібно повністю виключити з раціону вуглеводи (крім капусти і фруктів). Також не можна вживати жирну їжу. Але наголошується, що в додатку до самого капустяного супу ви можете з’їсти трохи м’яса і овочів.

Правила дієти:

Випивати 1,5 літра чистої негазованої води. Крім того, можна пити чорну каву, чай без цукру і журавлинний сік в невеликих кількостях, виключити сіль і цукор на всі 7 днів, не вживати борошняних виробів, відмовитися від алкоголю, займатися фізичною активністю.

Приблизне меню:

Перший день

Сніданок: стакан води, чай або кава.

Обід: капустяний суп

Вечеря: будь-які фрукти, окрім бананів

Другий день

Сніданок: стакан води, чай або кава.

Обід: капустяний суп.

Вечеря: запечена картопля з олією.

Третій день

Сніданок: стакан води, чай або кава.

Обід: капустяний суп.

Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.

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Суспільство

Четвертий день

Сніданок: капустяний суп.

Обід: склянка нежирного молока.

Вечеря: банани (допускається не більше 6 шт.).

П’ятий день

Сніданок: капустяний суп.

Обід: варена яловичина (курка, риба) 400-500 грам.

Вечеря: 6 помідорів.

Шостий день

Сніданок: капустяний суп.

Обід: варена яловичина (курка, риба) 400-500 грам.

Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.

Сьомий день

Сніданок: капустяний суп.

Обід: коричневий рис, фруктовий сік (свіжовичавлений, не більше склянки).

Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.

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