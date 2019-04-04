Як позбутися від залипання клавіш MacBook: простий і безкоштовний спосіб

Безкоштовна утиліта вирішує проблему залипання клавіш макбуках Apple.

З цією проблемою стикаються користувачі деяких моделей MacBook і MacBook Pro, пише Znaj.

Із-за особливостей механізму «метелик» в клавіатурі кнопки легко залипають-за пилу або невеликого сміття. Клавіші дають збій, в результаті при наборі тексту літери або не пропечатываются, або дублюються. Що, звичайно ж, доставляє працює за комп’ютером людині безліч незручностей.

Щоб виправити баг, доводиться витрачати великі суми грошей на чистку або заміну клавіатури в сервісному центрі. Але нещодавно з’явилося ще одне рішення — безкоштовна програма Unshaky з відкритим вихідним кодом, який викладений на GitHub.

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Технології

Саму механічну проблему утиліта не вирішує, але повертає комфорт від використання ноутбука. Вона дозволяє встановити мінімальний час між натисканнями клавіш, завдяки цьому виключається введення символів із-за випадкового залипання.

Зрозуміле, що Unshaky — тимчасове рішення, але й вона значно полегшить життя користувачам.

Щоб встановити програму, потрібно завантажити архів з Unshaky.app з GitHub, розпакувати файл, перемістити його в папку /Applications, а потім запустити його і слідувати інструкціям інсталятора.

Вибираючи мінімальний час в налаштуваннях, фахівці рекомендують починати з 40 мілісекунд і поступово збільшувати інтервал, якщо цього недостатньо. Для кожного ноутбука підходить індивідуальне значення, в залежності від моделі та ступеня забур’яненості. Ну і потім у будь-якому випадку клавіатуру доведеться міняти або чистити.

Хоча в Apple офіційно визнали проблему, усувати її не поспішають. Як говориться в офіційному повідомленні компанії, залипання клавіш виникає «у невеликого числа користувачів».

Але, швидше за все, повністю справних клавіатур, не схильним таким поломок, у Apple взагалі немає. А значить, походи в сервісний центр може повторюватися з разу в раз.

«Маки» завжди були дорогим рішенням, але при цьому були гарантією якості, надійності і довговічності. Зараз же, вважають експерти, у компанії щось пішло не за планом».

Раніше спалахнув скандал через проблеми Flexgate, яка полягає у звичайному стрічковому кабелі, що з’єднують корпус MacBook з дисплеєм.

Суть в тому, що кожен раз при відкритті і закритті ноутбука цей шлейф згинається, з-за чого занадто швидко зношується і виходить з ладу. Здавалося б: нескладно замінити кабель, який коштує приблизно $6. Але виявилося, що Apple намертво прикріплює його до дисплея. Відповідно, доводиться міняти весь екран. А це вже, м’яко кажучи, коштує не дешево — близько $600.

Вже понад 15 тисяч чоловік підписали петицію, що закликає Apple публічно визнати Flexgate дефектом, але офіційно компанія відмовчується.

Нагадаємо, власники iPad Pro теж масово скаржаться на проблеми з гаджетами.

Як повідомляв Hyser, баг в MacBook дозволяє подивитися історію пошуку в браузері.

Також Hyser писав, що Apple змінює iPhone з проблемним інтерфейсом на нові.