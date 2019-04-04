У Китаї винайшли новий вид палива: все заради екології

Автомобілі державних відомств, служб доставки і таксі, в декількох провінціях Китаю, переводять на заправку метиловим спиртом.

За повідомленням Укравтопрому дане рішення було прийнято у восьми департаментах, пише newformat.

Перехід автомобільного парку на новий вид палива буде здійснюватися в ряді провінцій, де видобувається сировина для виробництва метанолу.

Так, в Шеньсі до перекладу на метанол готується 10 тисяч одиниць транспорту, в провінції Гуйяни налічується 7 тисяч таких машин. Показово, що в Китаї вже більше шести тисяч автомобілів їздять на метиловому спирті, таким чином, використання цього типу палива не буде для місцевого автопрому в новинку.

Ця програма вписується в стратегію китайського уряду з більш інтенсивному використанню альтернативних джерел енергії. Це продиктовано необхідністю поліпшити екологічну ситуацію в мегаполісах, які страждають від загазованості і смогу в зв’язку з високою концентрацією автомобільного транспорту.

За планом влади КНР, до 2020 року в країні щорічно повинні проводити два мільйони автомобілів, що працюють на альтернативних видах палива, що знижують шкідливі викиди в атмосферу.

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Технології

Нагадаємо, що українцям розкрили всю правду про розмитнення авто.

Депутат розповіла, як розмитнювали евробляхи.

Про це розповіла Тетяна Острикова: голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України. Їй була отримана інформація, на митних постах оформилося більшість автомобілів.

Вона повідомила про те, що цей процес був нерівномірним. Так, лідером був пост «Луцьк», у якому розмитнили дев’ятнадцять тисяч двадцять три авто. Друге місце відходить митному посту «Західний», Львів — 18976 евроблях. На третьому місці пост «Столичний» у Києві — 13869 авто.

Четверте місце займає МП «Спеціалізований» в Одесі, близько десять тисяч двісті два автомобіля. П’яте місце займає МП «Рівне» — 9137 авто.

Нагадаємо, що Південця розповіла, що буде з власниками нерозмитнених «евроблях».

Раніше Hyser повідомив, що на «евробляхи» українців знайшовся свій «покупець».

Також Hyser писав, що «евробляхи» спровокували бум продажів б/у авто.