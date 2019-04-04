Вчені знайшли джерело нових антибіотиків

Американськими вченими доведено, що слиз риб є відмінним речовиною для створення нових антибіотиків.

Експерти з Американського хімічного товариства розповіли, що нещодавно були виявлені бактерії з багатообіцяючою активністю антибіотиків проти відомих патогенів. Про це інформує видання «Экономические новости».

Особливо вони надають хороший ефект проти мікробів, які провокують інфекцію MRSA.

Слиз схожа на в’язка речовина. Для риб вона служить в якості захисту від бактерій, мікробів і вірусів, які знаходяться в місцях їх проживання.

Відомо, що слиз містить полісахариди і пептиди, які володіють антибактеріальною активністю.

Вчені ретельно вивчили слиз морського окуня і довели, що вона відмінно бореться проти MRSA, а також проти клітинної лінії онкології товстої кишки.

Раніше лікарі назвали несподівані переваги холодного душу.

Так багато жителі приймають гарячий душ, не здогадуючись, що він може служити подразником для шкіри.

У той час холодна вода призводить до зниження ваги, впливаючи саме на бурий жир.

Особливо корисний холодний душ після ранкових тренувань. Холодна вода знижує температуру пошкоджених тканин і звужує кровоносні судини. У результаті будь-яка біль стає менше завдяки зменшенню запалення в скелетних м’язах, а також відбувається зняття напруги з нервових закінчень.

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Може починати день з холодного душу не дуже приємно, але вже з перших крапель холодної води утруднюється дихання, яке сприяє збільшенню загального споживання кисню. Як результат, поліпшується кровообіг і частота серцевих скорочень. Тіло спалює більше калорій у спробі виробляти тепло і підтримати оптимальну температуру тіла. Це підвищує рівень метаболізму. І в підсумку тіло прокидається.

Також холодний душ знімає втому і симптоми депресії завдяки інтенсивному впливу на рецептори шкіри.

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