Автомобілістам розповіли, коли варто міняти повітряний фільтр: перші ознаки

Проїжджаючи сто кілометрів, автомобіль пропускає крізь себе близько п’ятнадцяти кубометрів повітряних мас.

В цьому газовому потоці, крім різних активних елементів, що знаходяться у тому числі частинки пилу, передає Хроніка.інфо.

Як же все-таки зрозуміти, що вже прийшов час замінити повітряний фільтр двигуна? Автомобіль вам сам «натякне» про те, що моторний повітряний фільтр вже все відробив.

Автомобіль вам сам «натякне» про те, що повітряний фільтр вже відпрацював всі

Це буде помітно по підвищеному витраті палива, за нестабільної роботи на холостих обертах, а також за складнощів під час пуску двигуна.

Виявивши симптоми зі списку, слід перевірити, чи в порядку повітряний фільтр. Відкриваємо капот, розкриваємо кришку повітряного фільтра і уважно оглядаємо сам фільтр.

Т. к. виробники намагаються фарбувати фільтри в яскраві кольори, нескладно буде визначити і ступінь забруднення. Якщо забруднення досить висока, необхідно терміново замінити фільтр.

Краще здійснювати заміну повітряного фільтра заздалегідь

Якщо ж явних симптомів в поведінці автомобіля не відчувається, повітряні фільтри необхідно замінювати згідно рекомендацій виробника.

Краще здійснювати заміну повітряного фільтра заздалегідь, не чекаючи вироблення ресурсу, тільки це дасть гарантію, що мотор буде функціонувати без проблем. У засорившемся фільтрі немає фільтрації пилу, а значить, робота двигуна не може. Коли на авто ставиться свіжий фільтр, додавання потужності добре відчутно, особливо, якщо колишній був сильно забруднений.

Раніше повідомлялося про причини, чому автомобіль смикається при розгоні. На жаль, нерідко причиною провалів при розгоні може стати неякісне паливо. Наприклад, якщо в нього потрапила вода. Само собою, двигун на такому паливі буде працювати з перебоями. Виходу два.

Якщо вам «пощастило» залити такий «горючкою» повний бак, то краще не лінуватися і злити його, щоб не гробити форсунки і паливний насос. Або набратися терпіння і просто виробити неякісний бензин або дизель.

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Технології

Часто причиною поганої роботи двигуна і появи провалів у його роботі при розгоні стає забитий повітряний або паливний фільтр. Рішення одне — заміна фільтра.

Нагадаємо, що майстри СТО поділилися порадами, які продовжать життя авто.

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